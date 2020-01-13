Украинские и грузинские борцы устроили массовую драку на международном турнире

Массовой дракой завершилась встреча борцов вольного стиля из Грузии и Украины на международном турнире Яшар Догу в Стамбуле. К потасовке спортсменов подключились тренеры и другие участники турнира.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Спорт24.

В полуфинале соревнований в весовой категории до 79 килограммов за 10 секунд до финальной сирены грузинский борец Зураб Эрбоцонашвили вел в счете 8:5. У украинца Магомеда Закариева не выдержали нервы, и он ударил соперника в лицо.

Эрбоцонашвили дал сдачи обидчику, после чего в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд. Сначала представитель украинской команды атаковал Эрбоцонашвили, свалив его на ковер мощным ударом. А потом уже главный тренер сборной Грузии Георгий Иантбелидзе нанес удар Закариеву.

Решением дисциплинарной комиссии Международной федерации борьбы оба борца дисквалифицированы с турнира в Стамбуле.