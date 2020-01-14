Главным тренером МФК «Николаев» стал Илья Близнюк, помогать ему будет экс-форвард «корабелов» Диденко

Новым главным тренером МФК «Николаев» стал Илья Близнюк.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В его тренерский штаб войдут: помощник главного тренера Анатолий Диденко и тренер по вратарям Роман Чумак. Также предполагается привлечение ещё одного специалиста, помощника главного тренера.

МФК «Николаев-2» возглавит Николай Попелышко. В его тренерский штаб входит Дмитрий Назаренко – помощник главного тренера МФК-2. Он же будет выполнять роль тренера-аналитика в двух командах.

Футболисты первой и второй команд МФК «Николаев» 13 января вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части чемпионата Украины. После выхода из отпуска руководство МФК «Николаев» приняло решение не продолжать трудовые отношения с шестью игроками. В связи с окончанием контракта клуб покинули: Роман Попов, в команде с июля 2017 года, 70 матчей, 4 гола; Валерий Рогозинский, в команде с марта 2016 года, 113 матчей, 10 голов; Александр Горват, в команде с июля 2018 года, 40 матчей; Дмитрий Сартина, с июля 2018 года провел 30 матчей. С Сергеем Панасенко контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, он провел 12 матчей и забил 2 гола. Также контракт расторгли с Дмитрием Семёновым, который с июля 2019 года провел 10 матчей.

Илья Близнюк родился в 1973 году в Запорожье. Выступал на позиции вратаря за клубы: «Металлург» (Запорожье), «Звезда» (Кировоград), «Днепр» (Днепропетровск), «Динамо» (Киев), «Кривбасс» (Кривой Рог). Провел 2 матча за сборную Украины.

Тренерскую деятельность начал в 2008 году. С 2008 по 2010 годы был главным тренером ФК «Ильичевец», с 2011 по 2012 работал в клубе «Ростов», с 2013 по 2015 год – главный тренер ФК «Полтава». В 2017 году – главный тренер ФК «Сумы», в 2019 году был тренером по вратарям в «Авангарде» Краматорск.

Анатолий Диденко является воспитанником «Николаева», где начал профессиональную карьеру в 2000 году. Также играл за «Амкар», «Металлист», «Черноморец» и «Волынь».