Досье на нового тренера МФК «Николаев»: хорошие отзывы, жесткие приемы и российское прошлое

Нового тренера МФК «Николаев» Илью Близнюка называют специалистом, с которым интересно работать, и который требователен к футболистам. Ранее его карьера была связана с Россией, еще в «нулевых» он принял гражданство РФ, но теперь снова является гражданином Украины.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Напомним, что 13 января Илья Близнюк стал новым главным тренером МФК «Николаев».

Карьеру вратаря Близнюк начал в родном городе, в запорожском «Металлурге», по его словам (интервью 2006 года сайту ФК «Шинник»), попал в основную команду в 16 лет. В 1990-х он также играл за «Звезду» и провел более 50 матчей за основную команду «Днепра», но получил травму. Несмотря на повреждение, его пригласили в киевское «Динамо», где ему удалось восстановиться. Но сменить Александра Шовковского в воротах тогда было нереально.

Близнюк восторженно отзывался о том времени, когда работал с известным тренером динамовцев Валерием Лобановским. Однако из-за отсутствия игровой практики вратарь попросил отпустить его в другой клуб.

Вторую часть своей карьеры игрока Близнюк провел в России, где с небольшим перерывом выступал в 2000-2007 годах за «Ростов», «Томь», «Шинник» и «Спартак-Аланию». В одном из матчей, когда «Томь» играла против московского «Динамо», Близнюк отбил два пенальти в одном матче.

Сайт «Чемпионат» в 2006 году опубликовал интервью Близнюка, в котором вратарь сообщил, что официально получил российский паспорт и отказался от украинского. Также он сообщал, что у его жены и детей есть российское гражданство. Дочь Близнюка Анастасия является двукратной олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России (2012, 2016).

В 2006 году Близнюк надеялся, что его вызовут в сборную Украины, но на чемпионат мира поехали другие игроки, основным голкипером в сборной был все тот же Александр Шовковский.

Отметим, что с 2012 года Близнюк работает в украинских командах. В каких-либо пророссийских настроениях он не был замечен. На большей части спортивных ресурсов его называют именно украинским футболистом и тренером.

В комментарии «НикСпорту» председатель наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор сказал, что Илья Близнюк является гражданином Украины.

- У него украинский паспорт. Он по молодости там играл, вернулся в Украину. Если надо паспорт – покажем, - сказал Кантор.

Тренерскую карьеру Близнюк начал в 2008 году в мариупольском «Ильичевце», после чего был год в российском «Ростове» и окончательное возвращение в Украину.

- Близнюку удалось создать команду. Он с нами тренировался иногда и в подкаты прыгал, бился до конца. Даже раз Чучману (Игорю Чучману, не путать с экс-игроком «Николаева» - НС) манишку порвал. Зверь! Когда не играл и в ворота становился, у меня было ощущение, что всю рамку закрывал. Человек приятный, с ним можно поговорить. Единственный тренер, кому можно позвонить и пообщаться, - говорил о Близнюке экс-игрок «Ильичевца» Иван Кривошеенко.

- Его попробуй обидь, он всегда будет до конца идти. Если кто-то тронет, может и врезать. На дискотеке мог за себя постоять. Говорят, прецеденты были, - рассказывал Кривошеенко в интервью изданию «Matchday».



Как тренер Близнюк он мог себя жестко повести с футболистами, когда был недоволен их работой. Футболист Дмитрий Немчанинов в своем интервью рассказал, чем ему запомнился Близнюк как тренер. В 2012-2013 годах Близнюк возглавлял «Звезду» из Кропивницкого и одним из его подопечных был Немчанинов.

- Нам ставили задачу через два года выйти в высшую лигу… С Близнюком было интересно. Он раз на сборах стал в ворота босиком. Он с животом, но уверен в себе. Так ему из двадцати ударов метров с 20 раз или два забили. Много ударов угадывал, некоторые – «пешком» ловил. А перед этим в ворота стал тренер голкиперов, так ему торбу набили.

- Раз отрабатывали выход в атаку после углового. Близнюк недоволен был. Кричит одному: «Что ты так бежишь?». А потом как в подкате постелится! Мы просто орали. Была еще ситуация, когда «стенку» поставили перед штрафным. Он говорит: «Что вы так стенку ставите?». Возьмет на ногу наступит или за яйца схватит. Кто-то побитый корчится. А он смеется, говорит, нужно быть наглее, - рассказывал Немчанинов в интервью сайту «Matchday».

Впрочем, в своем давнем интервью 2006 года Близнюк-игрок предстал более серьезным, когда говорил о планах стать тренером.

- Я работал с очень хорошими тренерами, у которых есть чему поучиться. И я стараюсь не терять времени даром.

Также отметим, что в 2014 году Илья Близнюк стажировался в немецком клубе «Вольфсбург». В то время Близнюк был наставником «Полтавы». Кстати, немногим ранее, в 2013 году команда Близнюка выиграла у МФК «Николаев». Тогда он сказал, что ему удалось изучить соперника и тактически обыграть «Николаев» - Близнюк в послематчевом интервью детально расписал действия своего коллектива.

После «Полтавы» специалист возглавлял запорожский «Металлург», любительскую команду «Еднисть» и ФК «Сумы». Весной 2019 года его называли кандидатом на пост главного тренера «Львова» из украинской премьер-лиги, но свое следующее место работы Близнюк получил в Краматорске. В «Авангарде» он провел полгода на должности тренера вратарей, после чего и получил предложение возглавить «Николаев».