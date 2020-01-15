Зеленский назначил президентские стипендии трем николаевским футболистам

Сборная Украины - чемпионы Европы среди футболистов с нарушениями органов слуха 13 января Президент Украины Владимир Зеленский назначил ряд президентских стипендий для выдающихся спортсменов с паралимпийских и дефлимпийских видов спорта и их тренеров.

Об этом сообщает «NikSport».

«В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года №290 «О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержке паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине «поставновляю назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам с паралимпийских и дефлимпийских видов спорта и их тренерам», - говорится в тексте указа.

В число стипендиатов попали три николаевских футболиста Сергей Баев, Борис Кусковальский и Евгений Ушаков, которые в июне 2019 года в составе сборной Украины стали чемпионами Европы среди спортсменов с нарушениями органов слуха.

Президентская стипендия выплачивается ежемесячно, независимо от размера получаемой заработной платы или пенсии и составит 7000 гривен.