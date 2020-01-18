МБК «Николаев» сумел отыграть отставание в матче с «Запорожьем», но уступил в овертайме

Николаевцы в Запорожье играли против местной команды, смогли нивелировать отставание -13, но соперник оказался сильнее в овертайме.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Запорожье» - МБК «Николаев» - 104:99 ОТ (30:21, 24:29, 17:12, 18:27, 15:10) З: Столлворт 25, Рендольф 21, Прессли 23+13 подборов, Шевченко 15+11 подборов, Мироненко 8. МБК: Петерсон 39+9 подборов+7 передач+5 перехватов, Луценко 14, Зотов 14, Онуфриев 12+4 блок-шота, Адедиран 10+8 подборов+3 блок-шота, Юрченко 5, Приймак 2, Хохоник 2, Давыдюк 1.

Запорожцы с неплохим отрывом выиграли первую четверть, и николаевцам пришлось отыгрываться весь матч. Второй период закончился в пользу МБК, но неудачная игра в атаке в третьей четверти поставила под вопрос шансы «Николаева» на победу. За минуту до конца третьего периода николаевцы проигрывали -13, однако это не помешало им постепенно перехватить инициативу.

Хозяева площадки, казалось, расслабились, а МБК в конце матча первые вышел вперед. Равная игра перешла в овертайм, где запорожцы смогли немного оторваться в счете и удержать преимущество.

Возможно, николаевцам не хватило Бристола – американский легионер пропускал игру, судя по всему, из-за травмы. Самым результативным в составе «Николаева» стал Квентин Петерсон, набравший 39 очков.