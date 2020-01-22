Сразу три николаевских баскетболиста попали в стартовые пятерки украинского Матча звезд Суперлиги

Три игрока МБК «Николаев» попали в стартовые пятерки Матча звезд украинской Суперлиги.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Матч звезд пройдет 1 февраля в киевском Дворце спорта. Игра состоится в традиционном формате Звезд Украины против Звезд Легиона. Определяли состав пятерок болельщики, которые активно участвовали в голосовании.

Сборная звезд Украины: Максим Луценко («Николаев», 25% голосов), Кирилл Марченко («Химик», 18%), Алексей Онуфриев («Николаев», 12%), Андрей Войналович («Химик», 17%), Макс Конате («Прометей», 19%).

Сборная звезд Легиона: Генри Дугат («Днепр», 12%), Квентин Петерсон («Николаев», 38%), Киндал Хилл («Киев-Баскет», 14%), Сеад Хаджифейзович («Черкасские Мавпы», 13%), Рамэл Браун («Одесса», 17%).

Среди легионеров большое количество голосов получил и центровой «Николаева» Кервин Бристол (15%), однако по регламенту Матча звезд только три игрока из одной команды могут быть представлены в стартовых пятерках. Еще по 5 игроков в каждой из команд, которые сыграют в Матче звезд, определят тренеры клубов Суперлиги, и еще по 2 баскетболиста – Федерация баскетбола Украины.

Тренерами команды Украины будут наставники «Днепра» Денис Журавлев и «Химика» Виталий Степановский. «Легион» будет возглавлять латвийский тандем – Карлис Муйжниекс («Прометей») и Айнарс Багатскис («Киев-Баскет»).