Блок-шот и два слэм-данка: Николаевские баскетболисты попали в топ зрелищных моментов чемпионата Суперлиги

Моменты с участием игроков МБК «Николаев» Кервина Бристола, Виталия Зотова и Квентина Петерсона попали в топ-5 лучших блок-шотов и перехватов недели в чемпионате украинской Суперлиги.

Подборку опубликовала Федерация баскетбола Украины, пишет «НикСпорт».

Американский легионер Кервин Бристол занял четвертое место в топе лучших блоков – он накрыл игрока «Прометея», который хотел забить из-под кольца.

А Квентин Петерсон возглавил подборку с перехватами. В матче с «Запорожьем» он забрал мяч, который соперник неудачно ввел из-за лицевой линии, убежал в быстрый отрыв и забил сверху.

Помимо этого, на четвертом месте в топе перехватов оказался момент, когда Зотов в борьбе отнял мяч у противника и отдал передачу на Петерсона, забившего аллей-уп.