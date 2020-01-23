В Киеве отменили проведение одной из крупнейших в Украине покерных серий – организаторы опасаются «маски-шоу»

Организаторы Ukraine Poker Open отменили одну из крупнейших серий покера в Украине, которая должна была состоятся в киевском покерном клубе «Full House».

Об этом сообщает организатор серии Эрик Шахбазян на форуме Gipsyteam

Как известно, 20 января в Киеве полицейские нагрянули с обысками в один из крупнейших покерных клубов Украины «Full House» и заявили, что он работал подпольно.

Фестиваль UPO планировался в гостинице «Русь» с 26 января по 3 февраля, а общую гарантию заявили 5,5 миллионов гривен (~$225,000). Победителю «Кубка Украины» полагался документально подтвержденный титул мастера спорта по «спортивному покеру».

21 января, за 5 дней до серии, Эрик Шахбазян объявил об отмене серии в связи с риском рейда правоохранительных органов. Организаторы пообещали игрокам любого рода компенсации: и за авиабилеты в Украину, и за пройденные сателлиты, и за купленные пакеты участника.

Организаторы UPO связали отмену серии напрямую с закрытием «Full House».

«В связи с этим печальным развитием событий, мы вынуждены перенести проведение Кубка Украины по спортивному покеру, для того чтобы избежать подобного сценария. Новые даты проведения Кубка Украины будут объявлены через 2 недели», - написал Шахбазян на форуме.

Также во Всеукраинская федерация спортивного покера заявили, что обратились в суд для оценки действий полиции относительно обысков в клубе спортивного покера «Full House».

«Мы уже обратились в суд и в ближайшие дни он даст оценку действиям правоохранителей. Федерация оставляет за собой право обратиться в Государственный бюро расследований, для проверки соответствующих правоохранительных органов, совершивших безосновательный обыск и остановку работы клуба «Full House Kyiv». Кроме того, в ближайшее время в Киеве состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены факты противоправных действий правоохранителей и общая ситуация с давлением на клубы спортивного покера в Украине и на один спортивный покер в целом», - говорится в сообщении федерации.

Отметим, клуб спортивного покера «Full House Kyiv» открыто работает с осени 2018 года. За это время в нем прошли крупные международные соревнования, а также чемпионаты и Кубок Украины по спортивному покеру. В соревнованиях принимали участие спортсмены из разных городов Украины и других стран.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.

Отметим, в феврале 2019 года, Николаеве сотрудники СБУ совместно со следователем Главного следственного управления Нацполиции устроили обыск в легальном покерном клубе «Nik Poker Sport» на улице Московской, 18 и изъяли весь инвентарь.

Как известно, в августе 2018 года в Украине покер был признан официальным видом спорта.