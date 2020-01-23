Один из лидеров МБК «Николаев» решил разорвать контракт с клубом – его поступок осудил главный тренер

Один из лидеров МБК «Николаев» Виталий Зотов в одностороннем порядке разорвал сотрудничество с клубом и стал искать другую команду.

Об этом сообщается на странице МБК в Facebook, пишет «НикСпорт».

Главный тренер «Николаева» Виталий Черний осудил действия Зотова и не видит защитника в составе «корабелов».

- Как главный тренер команды, считаю необходимым сделать заявление о неблаговидном поступке игрока МБК «Николаев» Виталия Зотова. Он в нарушение контрактных обязательств, руководствуясь личными мотивами, в трудное для команды время, без ведома руководства принял одностороннее решение о прекращении сотрудничества и вступил в переговоры с рядом других клубов через агентство с целью продолжения игровой карьеры. Со своей стороны я осуждаю такое поведение Виталия и больше не вижу смысла в пребывании его в составе нашей команды, - заявил Черний.

Президент МБК «Николаев» Андрей Черепанов сообщил, что перед Зотовым не было долгов по зарплате.

- Принимая во внимание позицию главного тренера и окончательное решение Виталия Зотова, в отношении него клуб не будет применять юридической процедуры с целью удержания игрока. Хочу отметить, что клуб неукоснительно выполнял все свои обязательства перед игроком и не имеет финансовых и бытовых претензий с его стороны. Дальнейшая карьера Виталия будет решаться в ходе переговоров и согласований между МБК «Николаев», агентом игрока и новым клубом, - отметил Черепанов.

В чемпионате Украины в этом сезоне Зотов провел за «Николаев» 17 матчей, в которых в среднем набирал 10,7 очка, 5,5 передачи и 3,5 подбора. Он является основным разыгрывающим защитником команды.