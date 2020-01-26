Сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону из-за нарушения правил техники безопасности при стрельбе

Сборная Украины по биатлону дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Об этом со ссылкой на «Biathlon.com.ua» сообщает «NikSport».

Причиной для дисквалификации послужило нарушение правил техники безопасности при стрельбе. Отмечается, что на заключительном огневом рубеже украинка Елена Пидгрушная из-за ошибки судьи стала не на свой коврик, после чего переместилась в нужный коридор, однако при этом предварительно не закинула винтовку за спину.

«Скорее всего, судья показал неправильный рубеж словенке, которая шла рядом со мной. Я на спуске перед стадионом стояла в спину за ней, и, соответственно, ориентировалась по ней. И перед тем на трассе кто-то мне кричал, что я десятая, поэтому я совершенно не удивилась тому, что попала на десятую установку. И потом, когда я уже сняла оружие, держала его в руках и начала изготовку, в этот момент судья машет рукой словенке, указывает на десятую установку. Ну и мне показывает, мол, переходи дальше. А поскольку все это происходило буквально в течение какой-то секунды, я не успела понять, что происходит и сориентироваться, что нужно вновь надеть оружие и после того перейти на другой коврик. Ведь любой переход, согласно правилам, должно происходить с надетым оружием», — прокомментировала ситуацию Пидгрушная.

Биатлонистка, кроме того, извинилась перед партнерами по сборной, тренерами и болельщиками.

Напомним, в марте 2019 года женская сборная Украины по биатлону завоевала медаль на чемпионате мира, обогнав немок на полсекунды.