Погиб легенда НБА Коби Брайант

Легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами.

Об этом сообщает NikSport.

Отмечается, что Коби часто использовал свой вертолет Sikorsky S-76 для перелетов по Калифорнии. Также сообщается, что жена Коби, Ванесса, не была на борту вертолета.

У Брайанта осталась жена и четверо детей. Младшая дочь Капри родилась в июне прошлого года.

Справка

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.