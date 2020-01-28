МБК «Николаев» подписал контракт с американским форвардом – тезкой игрока НБА

Состав МБК «Николаев» пополнил американский форвард Райан Андерсон (27 лет, рост 206 см, вес 107 кг).

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба и сайт «Basket.com.ua».

По ходу студенческой карьеры Андерсон выступал в составе университетов Бостон Колледж и Аризоны, в составе последних проводил свой четвертый сезон. В выпускной год в NCAA форвард отыграл 33 матча (все начинал в старте), набирал 15,3 очка и делал 10,1 подбора в среднем за 29 минут на площадке.

Он начал профессиональную карьеру в составе бельгийского «Антвер Джайантс», следующий сезон проводил в немецком «С. Оливере», после чего перебрался в литовский «Пьено Жвайгждес», однако в сумме в сезоне 17/18 отыграл лишь 10 матчей. В сезоне 18/19 Андерсон играл за фарм-клуб «Юты Джазз» – «Делавэр Блю Коатс», в составе которого отыграл 37 матчей, набирал 7,6 очка (48,5% с игры, 19,4% трехочковые), делал 8,6 подбора и 1,2 передачи, проводя на площадке в среднем по 18,3 минуты.

Нынешний сезон новичок МБК «Николаев» начинал в составе «Дюделанжа» из Люксембурга, за который отыграл 5 матчей в национальном первенстве, набирая 25,6 очка (46% с игры, 29,4% трехочковые), делая 18,4 подбора, 2,4 передачи и 1 блок-шот.

Отметим, что новичка МБК «Николаев» не стоит путать с игроком НБА Райаном Андерсоном, который также является форвардом и ранее выступал за «Орландо», «Новый Орлеан» и «Хьюстон».