Сборная Украины борется с Венгрией за попадание на Олимпиаду. Либо они, либо мы, - Харлан

Украинские фехтовальщицы-саблистки претендуют на попадание на Олимпиаду в Токио. Но для этого им необходимо обойти сборную Венгрии.

Об этом в интервью сайту «Спортарена» рассказала николаевская саблистка Ольга Харлан, передает «НикСпорт».

- Мы все еще боремся сейчас за олимпийскую лицензию в команде. Команда важнее, потому что в личных я уже 100% попадаю (пока что). Отбор заканчивается в апреле, хочется попасть на Олимпиаду командой, 4 человека. Поэтому фокус на команду. У нас все еще есть шансы, довольно большие. Работа заточена на то, чтобы подойти туда с чистой головой. Впереди еще два этапа Кубка мира, мы очень близко к сборной Венгрии, с которой боремся за путевку на Олимпиаду. Либо они, либо мы, - отметила Харлан.

Напомним, что Харлан в составе сборной Украины, в командных соревнованиях саблисток становилась чемпионкой Олимпиады-2008 и серебряной призеркой Олимпиады-2016.

Также Харлан отмечает, что в недавнее время ей не удается часто приезжать в Николаев.