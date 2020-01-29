Всемирное антидопинговое агентство обнаружило следы манипуляций в 145 допинг-пробах из РФ

В базе данных Московской антидопинговой лаборатории из 298 записей о подозрительных допинг-пробах Всемирное антидопинговое агентство обнаружило манипуляции со 145-ю.

Об этом заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, данные в записях об этих 145 пробах были или изменены, или удалены. Сотрудники WADA определили, какие данные и когда исправлялись, но не смогли восстановить все удаленные данные, сказал Юнгер.

По его информации, неизвестные люди несколько раз специально переставляли в базе год взятия пробы, а потом правили записи.

WADA собирается проверить все 298 подозрительных случая.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполнительный комитет WADA на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде и чемпионатах мира. Из-за постоянных скандалов вокруг применения допинга российскими спортсменами им могут вообще запретить выступать на международных соревнованиях.