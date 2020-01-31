Петицию об изображении на логотипе НБА Коби Брайанта подписали уже 1,7 миллиона человек

Более 1,7 миллиона человек поддержали петицию о смене логотипа Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на сайте Change.org. Автор петиции предложил изобразить на эмблеме экс-игрока Los Angeles Lakers Коби Брайанта.

Об этом пишет NikSport, ссылаясь на BIRDinFLIGHT.

Как известно, легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами. Брайант вместе с дочкой и ее подругой, а также ее отцом летели на игру в Лос-Анджелес.

На сайте Change.org сказано, что для рассмотрения петиции нужно 3 миллиона электронных подписей. Руководство НБА пока никак не прокомментировало инициативу.

Отмечается, что логотип НБА не менялся с 1971 года, когда его создал известный специалист по брендингу Алан Сигель. На нынешней версии эмблемы изображен силуэт другого известного игрока Lakers — Джерри Уэста, которому сейчас 81 год.

Сам Уэст никак не прокомментировал появление петиции, но в интервью CBS News сказал, что со смертью Брайанта он будто лишился сына. В социальных сетях уже начали предлагать свои варианты альтернативного логотипа.