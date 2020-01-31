Федерация гимнастики США выплатит 215 миллионов жертвам сексуальных домогательств экс-врача Нассара

Федерация гимнастики США выплатит 215 миллионов долларов жертвам сексуальных домогательств бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

Об этом пишет NikSport, ссылаясь на Трибуну.

Напомним, что бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара из Мичиганского университета за сексуальное насилие над женщинами и девушками приговорили к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет (заключенный может просить об освобождении не ранее, чем через 40 лет).

Федерация гимнастики США объявила о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии со стороны спортсменов.

Ранее о выплате компенсаций в размере 500 миллионов долларов сообщил университет штата Мичиган – Нассар являлся врачом клиники в кампусе учебного заведения.