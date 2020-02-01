Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд среди юниоров

На соревнованиях в немецком Карлсруэ 18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну» и «Лига.net».

Украинка прыгнула на 2,02 метра. Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд также принадлежал ей и Вите Паламар.

Магучих стала чемпионкой турнира в Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 метра заняла украинка Юлия Левченко. «Бронза» у немки Имке Оннен.

Еще одним победителем турнира в Карлсруэ стала украинка Марина Бех-Романчук, которая с результатом 6,92 метра выиграла соревнования по прыжкам в длину. У мужчин украинец Владислав Мазур с результатом 7,84 метра занял второе место. Представительницы Украины в беге на 400 метров Татьяна Мельник (52,96) и Анастасия Брызгина (54,97) финишировали второй и третьей соответственно.