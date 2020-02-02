На матче «Лейкерс» все болельщики надели футболки с фамилией Брайант – на трибунах оставили два места для Коби и его дочери

В Лос-Анджелесе перед первым матчем «Лейкерс» после гибели Коби Брайанта на креслах «Стейплс центра» разложили футболки Коби с 8 и 24 номерами.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Под этими номерами Брайант выступал всю карьеру. Игроки «Лейкерс» также вышли разминаться в майках и в футболках Коби.

Перед матчем ко всем болельщикам обратился Леброн Джеймс, который очень лично воспринял смерть легендарного баскетболиста. После речи Леброна трогательную песню исполнил Ашер. Стоит отметить, что два места на арене оставили для Коби и его дочери. Также игроки не начинали атаки 24.8 секунды в память о Коби.

Как известно, легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета, вместе с ним погибли его дочь Джанна и еще два человека.