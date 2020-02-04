«Канзас» впервые за 50 лет выиграл Супербоул – «Вожди» совершили камбэк за семь минут до конца

В Майами прошел 54-й Супербоул – финал чемпионата Национальной футбольной лиги США. «Канзас-Сити Чифс» в последней четверти смогли перевернуть ход матча и обыграть «Сан-Франциско».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Канзас-Сити» - «Сан-Франциско» - 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)

«Канзас» не рассыпался под давлением лучшей защиты лиги – играл не только пасом, но и выносом (квотербек Патрик Махоумс занес первый тачдаун) и повел во второй четверти 10:3. Однако «Сан-Франциско» не только сравнял счет, но после большого перерыва вышел вперед на два владения.

За семь минут до конца матча «Канзас», который всю середину поединка выглядел растерянно, получил импульс, который, как и в прошлых матчах плей-офф помог отыграться. Буквально от одного-двух розыгрышей зависела судьба матча, и Махоумс через полполя отдал точный пас на Тайрика Хилла. Атака «Канзаса» проснулась – тачдаун Келси вернул интригу, а Уильямс вывел «Вождей» вперед.

Большую роль в победе «Канзаса» сыграла его защита во главе с Крисом Джонсом, которая остановила нападение «Сан-Франциско» и не дала приблизиться к своей зачетной зоне. Напомним, что в двух предыдущих раундах плей-офф «Канзас» отыгрался, уступая 0:24 и 7:17. В финальном матче камбэк занял чуть более 5 минут – «Сан-Франциско» был готов праздновать победу, но «Канзас» было не остановить.





«Вожди» впервые за 50 лет стали чемпионами НФЛ, а их наставник Энди Рид выиграл Супербоул на 21-й сезон своей карьеры в качестве главного тренера. Патрика Махоумса признали MVP матча – он показал не самую уверенную игру, но записал на свой счет три тачдауна.