МФК «Николаев» провел первый матч после зимнего перерыва – лишь немного не хватило до победы

В Киеве 2 февраля состоялся товарищеский матч между командами МФК «Николаев» и «Оболонь-Бровар».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

«Оболонь-Бровар» - МФК «Николаев» - 1:1 Состав МФК «Николаев» в первом тайме: Старченко, игрок на просмотре, Порох, инп, Кушниренко, Витенчук, Куксенко, Войцеховский, Кравченко, Ковалёв, Бугай. 2 тайм: Агаларов, инп, инп, Порох, Семенина, Биневский, Заричнюк, инп, инп, Росляков, Швец.

В первой половине встречи футболисты «Николаева» имели территориальное преимущество и владели инициативой. Хорошие возможности открыть счет в матче упустили Войцеховский, Кравченко и Бугай.

Давление со стороны «Николаева» увеличивалось и к середине первого тайма воплотилось в гол. Ковалёв отдал разрезающую передачу на Войцеховского, тот ворвался в штрафную площадку и, обыграв голкипера, вывел свою команду вперёд. После забитого гола давление не снижалось, но мяч в воротах так и не оказался.

Во втором тайме на поле вышли молодые футболисты, и игра переместилась в центр поля. На последней минуте встречи «пивовары» все-таки смогли уйти от поражения: с 11-метровой отметки нападающий «Оболони» установил окончательный счет в матче – 1:1.