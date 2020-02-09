Украинский боксер Выхрист за минуту нокаутировал соперника в дебютном бое

В субботу, 8 февраля, в Германии состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого украинский боксер супертяжелого веса 27-летний Виктор Выхрист в своем дебютном бое нокаутировал соперника в первом раунде.

Соответствующий видеоролик размещен на канале XSport, передает NikSport.

Бой проходил в EWS Arena в Геппингене, Германия. Соперником Выхриста был белорус Андрей Мазаник. На 46-й секунде украинский боксер отправил белоруса в нокдаун, он поднялся на ноги, но бой был остановлен, так как команда Мазаника отказалась его продолжать. Это было первое поражение белорусского боксера.

Отметим, в связи с переходом в профессиональный бокс Вихрист не сможет выступить за сборную Украины на предстоящих Олимпийских играх в Токио. В профессионалах Виктор соревнуется под прозвищем «Фауст». В любителях Выхрист провел 45 боев — 35 побед и десять поражений.

Напомним, ранее украинец Усик техническим нокаутом победил американца Уизерспуна.