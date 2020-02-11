МФК «Николаев» расторг контракт с любимцем болельщиков – ветераном клуба Берко

МФК «Николаев» объявил о расторжении контрактов с полузащитником Иваном Сондеем, а также с форвардом, любимцем николаевских болельщиков Виктором Берко.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашения с опытными игроками были разорваны по обоюдному согласию сторон. Берко выступал за МФК «Николаев» с 2012 года, провел свыше 200 матчей, забил более 50 голов. В нынешнем сезоне провел 14 игр и отметился 1 голом.

Сондей пришел свободным агентом из донецкого «Олимпика» летом 2019 года, забил 1 гол в 17 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» покинул защитник Андрей Слинкин, который подписал контракт с одесским «Черноморцем».