Сборная РФ лишилась первого места в медальном зачете зимних Олимпийских игр-2014 после дисквалификации биатлониста за допинг

Сборную России лишили первого места в медальном зачете зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи после дисквалификации за допинг биатлониста Евгения Устюгова.

Об этом сообщает ZN,UA.

Напомним, что ранее Всемирное антидопинговое агентство обнаружило следы манипуляций в 145 допинг-пробах из РФ.

Устюгова уличили в употреблении запрещенного анаболического стероида оксандролон. IBU аннулировал все результаты биатлониста с 27 августа 2013 года по конец 2014 года. В их число вошла победа в мужской эстафете на Олимпийских играх в Сочи.

Таким образом, Россия (10-9-9) потеряла первое место в общем медальном зачете Олимпиады-2014 и опустилась на третье. Лидером стала Норвегия (11-5-10), вторую строчку занимает Канада (10-10-5).

Ранее в России из-за допинга на 4 года дисквалифицировали велосипедиста из Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Позже Путин назвал решение ВАДА политическим.