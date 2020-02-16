Манчестер Сити исключили из Лиги Чемпионов на два года

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Судебная палата органа финансового контроля УЕФА уведомила Манчестер Сити в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей.

Об этом пишет NikSport.

По решению Судебной палаты, «горожане» не смогут принять участие в розыгрышах Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22, а также клуб обязуется выплатить штраф в размере 30 миллионов евро, сообщает Официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что Сити допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы на своих счетах и ​​в информации о безубыточности, что повлекло за собой подобное наказание.

Кроме того, за англичанами остается право подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд.

Ранее сообщалось, что вратарь Ман Сити купил дома семьям, которые пострадали от лесных пожаров.

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийспорт