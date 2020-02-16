«Женщина не может иметь собаку»: В Афганистане группа мужчин застрелила щенка хаски местной жительницы

В Афганистане группа мужчин застрелила щенка хаски, который принадлежал девушке, заявив, что женщина не может иметь собаку.

Об этом пишет BBC.

Сахба Баракзай, ее семья и семимесячная хаски Асеман каждую пятницу выбирались в горы неподалеку от их дома на западе Афганистана. Но в прошлую пятницу прогулка закончилась трагедией - группа мужчин встретила семью и застрелила щенка Сахбы. Они сказали, что женщина не может иметь собаку.

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Теперь она боится продолжения этой истории. Сахба опасается, что ее преследуют из-за того, что она учит спорту афганских девочек.

«Мы не знаем, какую цель они преследовали. Но мы думаем, что это из-за ее работы. Она была первой женщиной, основавшей свой клуб. А такие вещи у нас - табу», - рассказала Сетаеш, сестра Сахбы.

К угрозам Сахба уже привыкла. Она уже 10 лет учит детей карате в Герате, третьем по величине городе страны. Также она открыла велосипедный клуб для подростков и молодых женщин - в стране, где 20 лет назад женщинам не разрешалось ни учиться в школе, ни работать, ни даже покидать дом без сопровождающего мужчины.

В Герате, по словам Сетаеш, все еще действует негласный запрет на езду на велосипеде для девочек. И многие на появление девочек на велосипеде отреагировали агрессивно, однако сестра продолжала заниматься любимым делом. Родители, по словам Сетаеш, очень беспокоились из-за того, что ее сестра подвергала опасности свою жизнь.

«Мы гуляли, у нас был пикник, все было как обычно. Мы делаем это каждую неделю», - рассказала Сахба Би-би-си.

Но к семье внезапно приблизился человек, внешне похожий на пастуха, и застрелил Асеман. С ним были другие мужчины. Он выстрелил в щенка четыре раза, а потом сказал, что Сахба, как женщина, не может владеть собакой, и велел ей положить мертвого пса на землю.

Семье пришлось бежать. Кто были эти люди и чего они добивались, Сахба так и не узнала. Обращаться в полицию, по ее словам, было бессмысленно.

«Я знала, что это ничего не изменит. У нас люди гибнут десятками каждый день, и никого это не волнует», - сказала она.

После этого несчастного случая Сахба решила закрыть свои спортивные клубы и уехать в Иран, где, как она надеется, ее жизнь будет в безопасности.

По словам Сетаеш, ее сестра очень любила Асеман. А сама Сахба рассказала:

«В тот день, когда я принесла Асеман домой, я стала искать в сети, сколько лет может прожить собака. И поняла, что собака живет 14 лет или даже больше. Я расстроилась, когда узнала, что она проживет со мной всего 14 лет. Но я и подумать не могла, что моя милая Асеман проживет со мной всего семь месяцев».

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