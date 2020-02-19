Кабмин утвердил президентские стипендии спортсменам – в списке николаевская саблистка Харлан и ее тренер

Кабинет министров Украины на заседании 19 февраля утвердил список выдающихся спортсменов, которые получат президентскую стипендию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Ольга Харлан получит стипендию в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет почти 30 тысяч гривен. Ее тренер Юрий Марченко также получит стипендию, которая в два раза меньше, чем у Харлан.

Кроме них аналогичные стипендии получат чемпионка мира 2019 года по дзюдо Дарья Белодед и ее тренер Светлана Кузнецовая.

Еще президентским стипендиатом стал чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, который сейчас также является народным депутатом от «Слуги народа».

Напомним, что николаевская саблистка Ольга Харлан стала лучшей спортсменкой декабря.

Также напомним, что 16 сентября 2019 года украинский борец Жан Беленюк во второй раз в карьере стал чемпионом мира.