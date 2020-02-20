Бывший лидер МБК «Николаев» перешел в «Одессу»

БК «Одесса» подписал контракт с нигерийским баскетболистом Китом Омоэрой.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В прошлом сезоне Омоэра уже выступал в украинской Суперлиге за МБК «Николаев». Тогда он набирал 13,6 очка, 5,6 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч. Легионер стал одним из лидеров команды и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. В «Одессе» уже играет другой экс-баскетболист «Николаева» Денис Носков.

В составе «Одессы» Омоэра должен заменить канадского форварда Джоэля Фризена, который покинул клуб накануне. В текущем сезоне Омоэра выступал за иранский «Эксон», последний матч в составе которого сыграл более месяца назад.

Команды из Одессы считаются принципиальными соперниками «Николаева», но переход в них бывших игроков МБК не всегда расценивается негативно. К примеру, американец Джастин Лав успел поиграть в Одессе и Николаеве, и болельщики в обоих городах относились к нему позитивно и с уважением.