Николаевская сборная завоевала первое место на чемпионате Украины по самбо среди полицейских

20 февраля в Харькове стартовали соревнования по борьбе самбо среди полицейских со всей Украины. В течение двух дней за звание победителей боролись сборные команды Главных управлений Национальной полиции Украины в областях и Киеве, Департаментов патрульной полиции и полиции охраны.

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

В турнире приняли участие 205 сотрудников полиции в составе 27 команд из разных регионов. Все они были представлены в 8 весовых категориях от 57 кг до более 100 килограммов. Соревнования проходили на спортивной базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Николаевскую команду представляли восемь правоохранителей из разных управлений и отделов полиции.

По результатам соревнований в личном зачете в весовой категории до 57 кг первое место занял оперуполномоченный Ингульского отдела полиции Роман Братченко, в категории до 90 кг третье место завоевал старший инспектор ювенальной превенции Центрального отдела полиции Александр Кикоть, первое место в весовой категории до 100 кг завоевал инспектор управление «КОРД» в Николаевской области Ярослав Ритка, а в категории свыше 100 кг первое место занял оперуполномоченный управления уголовного розыска Андрей Семенюк.

Таким образом, завоевав три "золота" и одну "бронзу", Николаевская сборная заняла первое место в командном зачете.

Напомним, что ранее николаевские спецназовцы выбороли «серебро» на соревнованиях по кроссфиту среди подразделений Нацполиции.