В Италии полиция провела обыски в номере российского биатлониста, приехавшего на Чемпионат мира

Итальянская полиция провела обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце, где в эти дни проходит чемпионат мира.

Об этом пишет NikSport.

Логинов подтвердил информацию про обыски в его совместном номере с другим биатлонистом Евгением Гараничевым. По его словам, обыск прошел в 6 утра.

- Спали с Евгением, проснулись от того, что к нам вломились. Они сами открыли дверь. Сразу забрали винтовки, видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришел компетентный переводчик - наш менеджер Екатерина. Перевели документы, которые они привезли, это был запрос от IBU. Какое-то недоверие от них, - рассказал Логинов телеканалу «Матч ТВ».

По словам биатлониста, у него забрали «компьютер, личные вещи, телефон»:

- Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но это же личное. В 2020 году это необходимо для жизни.

- Ничего не предъявляли. Это все очень сильно расстраивает. Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог, Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому, - также сказал Логинов, добавив, что «мы не сломаемся».

Обыск также был проведен в машине Логинова и у тренера российской сборной Александра Касперовича.

Также Логинов отказался от участия в воскресном масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Причиной такого решения стала психологическая неготовность спортсмена, передает Медуза.

Напомним, на ЧМ-2020 Логинов, который несколько лет назад отбывал дисквалификацию за допинг, завоевал золотую медаль в спринте.