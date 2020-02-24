В матче НХЛ на ворота из-за травм голкиперов встал заливщик льда – команда победила, а его признали игроком матча

22 февраля команда НХЛ «Каролина Харрикейнс» провела матч с «Торонто Мейпл Лифс». В результате боя оба вратаря «Каролины» получили травмы. Чтобы поставить на ворота хотя бы кого-нибудь клуб принял решение воспользоваться услугам экстренного вратаря.

Об этом сообщает tjournal.ru.

Отмечается, что экстренными вратарями называются люди, которые когда-то играли в юниорских лигах, но на профессиональный уровень так и не вышли. В случае, если оба голкипера хоккейного клуба получают травмы, экстренный вратарь может принять участие в матче. И хотя такие помощники есть в каждом городе, в котором имеется команда лиги, большинство из этих людей так никогда и не выходят на лед.

A moment he'll never forget pic.twitter.com/6tr03wNZ5N — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

42-летнему водителю ледового комбайна Дэйву Эйверсу повезло, ему соответствующую миссию поручили. Пять лет назад он играл в любительской лиге, после чего тренировался с местной командой. В том году ему трансплантировали почку.

К моменту выхода на лед Эйверса «Каролина» побеждала 4:1, но «Торонто» забили непрофессионалу два гола, сократив счёт до 4:3. Потому на перерыв любитель шел подавленным. Хоккеисты его успокаивали: «Даже, если ты пропустишь 10 голов, мы не расстроимся. Просто получай удовольствие от момента».

first star and the hockey night towel ... david ayres pic.twitter.com/rIy68Y7p3f — Kevin McGran (@kevin_mcgran) February 23, 2020

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

После перерыва Дэйв отбил подряд восемь бросков подряд. «Каролина» выиграла 6:3. Матч завершился объятиями хоккеистов со своим временным голкипером.

Эйверрс был признан первой звездой матча. Ему аплодировали.