В Николаеве состоялся турнир по греко-римской борьбе «Храбрые сердца»

22 февраля в Николаеве во Дворце спорта «Трудовые резервы» прошёл 4-й всеукраинский турнир по греко-римской борьбе «Храбрые сердца» памяти Петра Барашковского.

Об этом сообщает НикСпорт.



В соревнованиях приняли участие 355 спортсменов из 10 областей Украины, а также команды из Молдовы и Беларуси. 100 призёров турнира в возрастных категориях 2006-2008 и 2009-2011 гг. были награждены ценными подарками и призами от партнёров и организаторов турнира.

В командном первенстве больше всего медалей заработали клубы из Николаева, Харькова и Киева.