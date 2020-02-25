В Украине создадут единую национальную Федерацию киберспорта – инициативу поддержал Кабмин

В Министерстве культуры, молодежи и спорта поддерживают создание единой национальной Федерации киберспорта Украины.

Об этом заявил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин, передает «Укринформ».

Ранее в Днепре 15 февраля Федерация Esports Ukraine совместно с Федерацией киберспорта Украины провели «День киберспорта Украины» и анонсировали объединение двух федераций в одну структуру и получение национального статуса в ближайшее время.

- Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими «игроками» на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины, - сказал Шумилин.

Он добавил, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранов АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству.

Напомним, что ранее украинская команда «NaVi» выиграла турнир по «Контр-страйку» и получила главный приз в 250 тысяч долларов.