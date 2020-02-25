МФК «Николаев» проведет тренировочный сбор в Турции – в клубе хотят дать шанс молодым футболистам

Главный тренер МФК «Николаев» Илья Близнюк рассказал, что клуб подписал контракты с новичками и, помимо этого, даст шанс молодым футболистам.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

- Информацию о команде я уже имею. Вместе с тренерским штабом мы провели комплексно-педагогическое тестирование, познакомились с молодежью, которая играет в дубле, обсудили с руководством цели и задачи, стоящие на весеннюю часть чемпионата. Главная задача – построить коллектив единомышленников, а также подключить молодых футболистов, которые немного «засиделись» в МФК «Николаев-2». Мы даём ребятам возможность заявить о себе и продемонстрировать свои способности. С уверенностью могу сказать, что есть футболисты, которые неплохо проявили себя как в первом полугодии, так и в контрольных матчах, которые мы провели этой зимой. Это Порох, Ляшевский и ряд других футболистов. Сейчас у нас есть новички, но на данный момент мы не афишируем их имён. С некоторыми мы уже подписали контракт, некоторые находятся еще на просмотре, но их самоотдачей я доволен, - сказал Близнюк.

По его словам, некоторым молодым футболистам тяжело перестроиться на взрослый футбол.

- Что касается контрольных матчей. Все они были информативные. Благодаря играм я могу понять, в каком физическом состоянии находится команда. Некоторые матчи у нас получились, некоторые – не очень. Я получил информацию о возможностях каждого игрока и в целом о команде. Хотелось бы, чтобы футболисты быстрее воспринимали принципы футбола, которые мы им стараемся донести. Некоторым молодым игрокам с трудностью даётся быстрая перестройка на «взрослый» футбол. На это надо время, но, к сожалению, его у нас нет. Но кто им даст шанс, если не мы? Сейчас у них есть все возможности построить себе хорошее будущее и если они воспользуются этим шансом и будут добросовестно относиться – то я со своим тренерским штабом непременно помогу им. Весь персонал, который работает в клубе, относится профессионально к своему делу и мы только хотим, чтобы команда развивалась, - пояснил главный тренер.

Он напомнил, что «Николаев» проведет трёхнедельный сбор в Турции.

- Мы будем находиться в Сиде, где проведём 8 спаррингов. Погодные условия в нашей стране хорошие и можно было бы находиться «дома», но спаррингов должных мы не сможем провести, потому что большинство команд улетели в Турцию и другие страны. Надеемся, что ребята проявят себя должным способом, и именно в Турции будет наигрываться состав на весеннюю часть.