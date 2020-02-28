Николаевские спортсмены завоевали две золотые медали на турнире по тхэквондо в Швеции

Николаевские спортсмены Симур Мирзоев и Елизавета Коптева завоевали золотые медали на турнире по тхэквондо в Швеции.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт Николаевского городского совета.

22-23 февраля в Швеции состоялся международный турнир «Helsingborg Open Taekwondo Championships G-1».

На соревнованиях Николаев представляли 4 спортсмена ДЮСШ №2: Мария Лабузова, Симур Мирзоев, Елизавета Коптева и Александр Смирнов. В финале Елизавета Коптева и Симур Мирзоев заняли высшие ступеньки пьедестала, получив для сборной команды Украины две золотые медали.

Подготовил спортсменов к турниру тренер отделения тхэквондо Григорий Хозяинов.