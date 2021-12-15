Звездный футболист Агуэро в 33 года завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

33-летний аргентинец принял это решение в связи с проблемами с сердцем. Агуэро не сдержал слез и заплакал.

Ранее Серхио не смог доиграть матч с «Алавесом» 30 октября и с тех пор проходит лечение. Изначально сообщалось о сроке в 3 месяца для восстановления игрока, но позже выяснилось, что проблема серьезнее, чем предполагалось. За «Барсу» форвард провел 5 матчей и забил 1 гол.

За карьеру нападающий выступал за «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселону» и сборную Аргентины. На клубном уровне он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз – победителем Кубка английской лиги, один раз выигрывал Кубок Англии и трижды – Суперкубок Англии. В составе сборной Аргентины Агуэро выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.

- Врачи сказали мне, что нужно прекратить играть. Я принял это решение десять дней назад. Делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды, но их было не так много. Я очень горжусь и очень доволен своей карьерой. Я с пяти лет мечтал играть в футбол, как только потрогал мяч. Всегда хотел играть в высшем дивизионе Аргентины, даже не думал, что смогу выступать в Европе, - сказал Агуэро.