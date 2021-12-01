Первый шаг в высшее образование ученики 11-х классов могут сделать уже сегодня

В университете имени Пилипа Орлика прошла встреча с 11-класниками николаевских школ.

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

В первую очередь участников встречи интересовал вопрос, как избежать рисков, и несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании. Приемная комиссия университета предложила реальные кейсы для 11-классников, чтобы уже сейчас они могли начать путь в высшее образование.

- Учащиеся 11-х классов могут это сделать прямо сейчас, поступив на дистанционный курс рабочей специальности параллельно с учёбой в школе, - отвечает Анна Жданова, ответственный секретарь приемной комиссии.

В результате, одновременно с аттестатом они получат диплом квалифицированного работника по одной их выбранных специальностей:

– младшая медицинская сестра; – лаборант химико-бактериологического анализа; – деловод; – стюард; – кассир; – паспортист.

После получения диплома квалифицированного работника, независимо от результатов ВНО, абитуриенты, по их желанию, будут зачислены сразу на второй курс колледжа университета. В колледже студенты могут освоить такие специальности:

– фармация, промышленная фармация; – право; – компьютерная инженерия; – журналистика; – гостинично-ресторанное дело; – геодезия и землеустройство; – финансы, банковское дело и страхование; – учет и налогообложение; – маркетинг; – предпринимательство, торговля и биржевая деятельность; – медсестринство.

Окончив колледж, студент получает диплом младшего специалиста и возможность, не сдавая внешнее тестирование, быть принятым сразу на 3 курс бакалаврата университета и получить высшее образование по таким специальностям:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт) Технологии медицинской диагностики и лечения Финансы, банковское дело и страхование Психология Физическая терапия, эрготерапия Гостинично-ресторанное дело Геодезия и землеустройство Компьютерная инженерия Дошкольное образование Начальное образование Медсестринство Журналистика Фармация, промышленная фармация Туризм Право.

И всё это без волнений по поводу результатов ВНО, завышенных цен и дополнительных экзаменов и тестов. К тому же, срок получения высшего образования в этом случае сокращается от 6 месяцев до одного года. И за это время студент получает несколько квалификаций.

Если результат окажется не таким, как вы ожидали, стоит себя подстраховать и рассмотреть вариант прохождения дистанционного курса рабочей специальности с последующей учёбой в колледже и университете.

Воспользовавшись предложенной моделью, абитуриенты могут осуществить свою мечту о высшем образовании уже сегодня, не дожидаясь летней вступительной кампании.

Приемная комиссия: г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефон 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua.

Материал для публикации предоставлен университетом имени Пилипа Орлика и размещен на договорных условиях.