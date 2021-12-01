Первый шаг в высшее образование ученики 11-х классов могут сделать уже сегодня

В университете имени Пилипа Орлика прошла встреча с 11-класниками николаевских школ.
Об этом сообщили в пресс-центре университета.
В первую очередь участников встречи интересовал вопрос, как избежать рисков, и несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании. Приемная комиссия университета предложила реальные кейсы для 11-классников, чтобы уже сейчас они могли начать путь в высшее образование.
- Учащиеся 11-х классов могут это сделать прямо сейчас, поступив на дистанционный курс рабочей специальности параллельно с учёбой в школе, - отвечает Анна Жданова, ответственный секретарь приемной комиссии.
В результате, одновременно с аттестатом они получат диплом квалифицированного работника по одной их выбранных специальностей:
– младшая медицинская сестра;
– лаборант химико-бактериологического анализа;
– деловод;
– стюард;
– кассир;
– паспортист.
После получения диплома квалифицированного работника, независимо от результатов ВНО, абитуриенты, по их желанию, будут зачислены сразу на второй курс колледжа университета. В колледже студенты могут освоить такие специальности:
– фармация, промышленная фармация;
– право;
– компьютерная инженерия;
– журналистика;
– гостинично-ресторанное дело;
– геодезия и землеустройство;
– финансы, банковское дело и страхование;
– учет и налогообложение;
– маркетинг;
– предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;
– медсестринство.
Окончив колледж, студент получает диплом младшего специалиста и возможность, не сдавая внешнее тестирование, быть принятым сразу на 3 курс бакалаврата университета и получить высшее образование по таким специальностям:
Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
Технологии медицинской диагностики и лечения
Финансы, банковское дело и страхование
Психология
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Геодезия и землеустройство
Компьютерная инженерия
Дошкольное образование
Начальное образование
Медсестринство
Журналистика
Фармация, промышленная фармация
Туризм
Право.
И всё это без волнений по поводу результатов ВНО, завышенных цен и дополнительных экзаменов и тестов. К тому же, срок получения высшего образования в этом случае сокращается от 6 месяцев до одного года. И за это время студент получает несколько квалификаций.
Если результат окажется не таким, как вы ожидали, стоит себя подстраховать и рассмотреть вариант прохождения дистанционного курса рабочей специальности с последующей учёбой в колледже и университете.
Воспользовавшись предложенной моделью, абитуриенты могут осуществить свою мечту о высшем образовании уже сегодня, не дожидаясь летней вступительной кампании.
Приемная комиссия: г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефон 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua.
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