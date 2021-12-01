«Первый в истории золотой хет-трик»: Украинская спортсменка стала абсолютной победительницей чемпионата мира по тяжелой атлетике

Украинская тяжеловес Алина Марущак стала абсолютной победительницей чемпионата мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Алина Марущак завоевала три золота в весовой категории до 81 кг - в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и по сумме двоеборья 248 кг.

«Это первый в истории золотой хет-трик для нашей женской тяжелой атлетики на мировых первенствах за годы независимости Украины», – отметили в комитете.

Напомним, как украинский тяжеловес Чумак взял два «золота» на соревнованиях в РФ и проиллюстрировал свою победу картинкой с «горючим Кремлем».