В Николаеве более 300 юных спортсменов соревновались на открытом чемпионате области по дзюдо

В субботу, 18 декабря, в Николаеве на базе детско-юношеской спортивной школы «Динамо» состоялся Открытый чемпионат Николаевской области по дзюдо среди юношей и девушек 2008 гола рождения и младше, в котором приняли участие более 300 спортсменов.

Об этом сообщают организаторы соревнований.

Кроме николаевских спортсменов на чемпионат приехали дзюдоисты из Херсонской и Одесской областей.

По словам руководства Николаевской областной федерации дзюдо, основной целью проведения чемпионата было дать возможность получить соревновательную практику для юных спортсменов.

«На сегодняшний день очень важно вовлечь молодежь в спорт, в будущем это поможет вырастить здоровое поколение, которое будет защищать честь города и страны, и подавать пример для ребят, еще не решивших, чем они будут увлекаться в жизни», – отметили организаторы.

Победители и призеры получили медали, а также грамоты.

В федерации отметили, что турнир был проведен на высоком организационном уровне, но для повышения уровня и условий проведения соревнований, безусловно, необходимы поддержка местных властей и спонсорская помощь.