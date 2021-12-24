Капитан команды НХЛ случайно опрокинул на болельщика пиво – зрителю почти сразу выдали компенсацию

В США капитан команды НХЛ «Детройт» Дилан Ларкин во время разминки перед матчем с «Айлендерс» случайно опрокинул пиво болельщика, который находился в первом ряду.
Об этом сообщает «Зеркало недели».
После этого Ларкин подъехал к скамейке запасных и попросил 20 долларов у помощника тренера Рика Шубера, чтобы вернуть фанату деньги за пиво. Ларкин показал, кому из болельщиков нужно отдать деньги, и Шубер вернул зрителю 20 долларов за пиво. Судя по видео, хоккеист расстроился, что доставил болельщику неприятности.
Напомним, ранее в Днепре перевернулся грузовик с пивом.