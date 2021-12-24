«Будет хорошо, если привезем хотя бы одну медаль», - министр спорта Украины о Зимней Олимпиаде в Пекине

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что и одна медаль будет хорошим результатом для сборной Украины на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов Украины.

Отметим, что на Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Украина завоевала 1 золотую медаль, которую выиграл николаевский фристайлист Александр Абраменко.

- Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это будет хорошо. Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты. С президентом федерации биатлона Владимиром Брынзаком мы общаемся еженедельно, и он откровенно рассказывает обо всех неудачах на старте сезона. Я верю в потенциал нашей сборной по биатлону и надеюсь, что их непростая подготовка принесет результат в Пекине.

- Уверяю, что со стороны министерства сделано все необходимое для подготовки. У наших биатлонистов есть все. Теперь слово за ними и их тренерами. Ну, и пожелаю им немного удачи. Также удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу Энвером Аблаевым, и он говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат, - сказал Гутцайт.

По его словам, теперь министерство будет контролировать все списки с тренерами, помощниками и сервисерами на Олимпиаде-2022, чтобы не повторилась ситуация, как с легкоатлеткой Килипко.

Напомним, что украинские спортивные функционеры не отправили в Токио личного тренера Килипко, которая выступала в прыжках с шестом. Килипко заняла 5-е место – показала лучший результат в истории Украины в этой дисциплине на Олимпиадах. Она считает, что если бы тренер был на Олимпиаде, то результат был бы лучше.