В Кабмине подтвердили, что николаевец Кваша возглавит сборную Украины по прыжкам в воду

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что Илья Кваша станет новым главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду.

Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов Украины.

- Подтверждаю, что с января новым главным тренером сборной по прыжкам в воду будет Илья Кваша. Наш прославленный в прошлом прыгун выиграл конкурсный отбор и, несмотря на недоразумения с федерацией, он все же возглавит сборную, - сказал Гутцайт.

Напомним, ранее Кваша выиграл конкурс на эту должность и должен был сменить на ней Тамару Токмачеву. Федерация по прыжкам в воду оспорила решение о назначении Кваши, заявлял президент федерации Игорь Лысов.

- Другая проблема – это ответственность федераций за результат. Нет его – пиши заявление. Я считаю, что Министерство должно контролировать выборы главных тренеров в сборных и здесь уже никакие прежние заслуги не должны мешать. Как бы я ни уважал президента федерации прыжков в воду Игоря Лысова и тренера Тамару Токмачеву, однако отсутствие медалей на последних Олимпиадах – это объективное основание для смены главного тренера, - считает Гутцайт.

Илья Кваша за свою спортивную карьеру стал бронзовым призером Олимпиады, 8-кратным чемпионом Европы и 4-кратным медалистом чемпионатов мира.

После завершения карьеры Кваша открыл свой любительский клуб по прыжкам в воду «ADC by Blacksport». Но систематическое давление на президента Федерации со стороны главной тренерки сборной Тамары Токмачевой заставило Квашу, по его словам, поставить клуб «на паузу». Также Тамара Токмачева запретила Кваше ходить в зал для тренировок национальной сборной. Ранее Кваша говорил, что президент Федерации Лысов помогал ему после завершения профессиональной карьеры.