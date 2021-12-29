В Днепре родители юных футболистов собирали деньги, чтобы подкупить судью

Президент украинского футбольного клуба «Днепр-1» Юрий Береза заявил, что скандалил с родителями воспитанников академии, которые собирают деньги «на судью».

Об этом сообщает издание «Fanday».

Береза не упоминает прямо, что родители собирают деньги на взятку арбитру, но это ясно из контекста его слов.

- Я уже скандалил с родителями детей, которые занимаются в академии: «Зачем вы сдаете деньги на судью, ведь детям только 10 лет?». Потом этот ребенок приходит во взрослый футбол и ожидает, что владелец клуба, президент или тренер также пойдет давать деньги арбитрам, - говорит Береза.

При этом он считает, что «на сегодняшний день судейство в Украине выходит на более высокий уровень».

Экс-тренер «Днепра» Мирон Маркевич наоборот заявил, что украинские рефери не умеют судить.

- Вот кто в нашей стране лучший арбитр? Ну, возможно, Екатерина Монзуль. Но ведь она постоянно работает с системой VAR, поэтому ей легче, - сказал он в интервью сайту Footboom.

Напомним, в 2018 году полиция вызвала николаевского арбитра Владимира Миланича на допрос по делу о договорных матчах. Журналист Константин Андриюк утверждал, что ранее сотрудники полиции сняли Миланича с поезда и нашли у него 17 тысяч долларов.