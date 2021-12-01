Украинцы на сверхмощном грузовике примут участие в ралли Дакар

Команда Киевского городского автомотоклуба (КМАМК) в составе пилота Сергея Малыка, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Мартовенко примет участие в ралли Дакар.

Об этом сообщили представители команды.

Украинцы добралась до Саудовской Аравии, где 1 января стартует ралли. Украинский экипаж уже проверил свой спортивный грузовик Renault Kerax D-50 4x4 (объем двигателя – 12,8 литра, мощность – около 700 лошадиных сил) и отправился на место старта под бортовым номером – 913.

Ралли Дакар пройдет с 1 по 14 января в Саудовской Аравии. Старт соревнования будет в городе Хаили, а финиш в Джидде. В этом году общая дистанция, по которой проедет украинская команда КМАМК, составит более 8 тысяч километров.

Напомним, ранее сообщалось, что львовские супруги на «Запорожце» примут участие в ралли Монте-Карло.