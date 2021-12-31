Футболистам сборной Китая запретили делать татуировки и обязали вывести имеющиеся

Министерство спорта Китая обязало спортсменов не наносить татуировки либо же избавиться от них, если таковые есть на теле.

Об этом сообщает Xsport со ссылкой на mathrubhumi.com.

Согласно постановлению, главным тренерам национальных команд теперь запрещается вызывать футболистов в молодежные сборные (до 20 лет), если у них есть татуировки.

«Четкие дисциплинарные требования» предъявляются в Китае к футболистам национальной сборной и молодежной сборной (U23).

Делать новые татуировки запрещается, а тем, у кого они уже есть, рекомендуется удалить их «самостоятельно». При этом не исключается, что при «особых обстоятельствах» их можно оставить, если команда на это согласится.

Есть также возможность прикрыть нанесенный на кожу рисунок.

В решении также сказано, для сборной U20 и меньшего возраста набор футболистов с татуировками строго воспрещен.

Требования отказаться от татуировок связаны с необходимостью «идеологического и политического воспитания, укрепления патриотического воспитания спортсменов национальных сборных».

Напомним, что в США хотят ослабить правила для спортсменов по употреблению марихуаны – в 19 штатах уже легализировали каннабис.