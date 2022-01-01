Первой ракетке мира Джоковичу аннулировали визу и могут депортировать из Австралии

Австралийские власти аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича, прилетевшего в среду вечером в Мельбурн для участия в Australian Open.

Об этом сообщили в Федеральной пограничной службе страны (ABF).

«ABF может подтвердить, что Джокович не предоставил надлежащих доказательств соответствия требованиям въезда в Австралию, и его виза была аннулирована. Лица, не являющиеся гражданами и не имеющие действительной визы при въезде, а также те, у кого виза была аннулирована, будут задержаны и выдворены из Австралии», - указано в заявлении ведомства.

По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, причиной отмены визы стало то, что сербский теннисист не предоставил доказательств законного медицинского освобождения от вакцинации.

«Непривитые люди не могут въезжать в Австралию, если у них нет медицинского освобождения», - сказал глава ведомства, отметив, что сотрудники пограничной службы проверили «честность и объективность доказательств», предоставленных Джоковичем, после чего приняли решение об аннулировании визы.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя аннулирование визы спортсмена, подчеркнул, что правила остаются едиными для всех «особенно, когда дело касается наших границ».

«Никто не стоит выше этих правил. Наша строгая пограничная политика имеет решающее значение для того, чтобы сохранять в Австралии один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в мире, и мы продолжаем проявлять бдительность», - указал премьер на своей странице в Twitter.

Напомним, что первая ракетка мира Джокович случайно попал мячом в судью – теннисиста дисквалифицировали и оштрафовали на $250 тысяч.