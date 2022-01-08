Тайсон Фьюри вызвал на бой чемпиона UFC – пока все ограничилось хайпом в соцсетях

Чемпион мира по версии WBC, боксер Тайсон Фьюри в шутку вызвал на бой чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Об этом Фьюри написал в Twitter.

«Кто бы хотел увидеть, как я сражаюсь с этим чудовищем по правилам бокса и в перчатках UFC?» - написал Фьюри.

Оба бойца выступают в тяжелом весе. Француз Нганну отличается сильным нокаутирующим ударом, благодаря чему побеждает в самом начале боев. Но по правилам бокса ему пришлось бы тяжело против Фьюри, который способен выдержать напор француза. Тайсон способен сам нокаутировать Нганну или победить благодаря множеству точных ударов и техническому нокауту.

Чемпион UFC предложил Фьюри подраться по правилам ММА. С одной стороны, он мог бы победить благодаря своей борьбе, но в своем же твите Нганну довел ситуацию до абсурда – бороться в боксерских перчатках практически невозможно.

«Как насчет правил ММА в боксерских перчатках? Я могу оказать вам эту услугу», - ответил Нганну.

Противостояние бойцов в соцсетях, скорее всего, является попыткой набрать еще большую популярность.

Напомним, ранее Фьюри позвонил Усику, бой британца с украинцем считают намного более вероятным.