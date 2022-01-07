В МБК «Николаев» расстались с капитаном команды и одним из легионеров

МБК «Николаев» объявил, что клуб покинули капитан команды Андрей Кальниченко и американский легионер Террик Бриджман.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что 35-летний Кальниченко завершил игровую карьеру. Он провел за «Николаев» 14 матчей, в которых набирал 9 очков и делал 4,4 подбора. При этом Кальниченко был одним из лучших снайперов чемпионата (49% реализации трехочковых бросков). В начале сезона Кальниченко пропустил несколько матчей из-за травмы, в недавнем поединке против «Черкасских мавп» он провел только 14 минут на площадке.

«Вот и пришло время перевернуть страницу моей 20-летней профессиональной карьеры! Очень грустно, эмоции переполняют. Оглянувшись назад, я понимаю, сколько ярких побед и горьких поражений было за это время, это заставляет улыбаться! Я хочу сказать спасибо всем своим тренерам, партнерам по команде, докторам, болельщикам за поддержку и доверие! Это был самый яркий период в моей жизни и многое ещё впереди, пришло время передать свой опыт и знания младшему поколению. Всех крепко обнимаю, желаю здоровья и успехов!» - написал Кальниченко в Instagram.

Кроме того, после завершения трай-аута клуб покидает Террик Бриджман. Американец сыграл за МБК 4 матча, в которых набирал 8,3 очка и 4,3 подбора. Ожидаемого усиления игры Бриджман не принес.

Ранее в подкасте BasketRoom журналист Александр Прошута рассказал, что после увольнения Арниса Вецвагарса руководство МБК «Николаев» планировало прекратить сотрудничество с американцами Заидом Херстом и Терриком Бриджманом, которых только пригласили на испытательный срок. В итоге клуб покинул Бриджман, а Херст, вероятно, остался в составе.

В составе МБК «Николаев» сейчас 12 баскетболистов, при этом в нем числится 18-летний защитник из команды дублеров Максим Сафонов. Пока что неизвестно, будет ли МБК приглашать легионеров на позицию тяжелого форварда, или её будут закрывать Онуфриев, Барнис или Заплотинский. В этом сезоне все они испытывали проблемы, играя на позиции большого.

Ранее в клубе обещали, что в январе сделают заявление о дальнейшем развитии команды, которая пока что остается без главного тренера. Исполняет обязанности тренера Александр Цикалюк, но начало его самостоятельной карьеры пока не принесло побед.