Экипаж украинского грузовика преодолел уже половину дистанции на ралли «Дакар»

Команда КМАМК (Киевского городского автомотоклуба) прошла уже шесть этапов международного ралли «Дакар».

Об этом говорится в сообщении команды.

Украинский экипаж в составе Сергея Малыка, Любомира Шумакова и Сергея Мартовенко продолжает преодолевать сложные дороги, бездорожье и пустыню в Саудовской Аравии.

У них возникли проблемы с двигателем и с коробкой передач, из-за чего грузовик Renault Kerax застрял в песках. На помощь пришли конкуренты (а вместе с тем и друзья) из Франции Team holeshot compеtition. На грузовике MAN они помогли вытащить автомобиль украинского экипажа.

По итогам 6 этапа украинцы идут на 95-м месте в категории «Classic» и на 97-м месте в общем зачете. Команда КМАМК участвует в марафоне «Дакар» в зачете Dakar Classic, состоящем из раритетных автомобилей, изготовленных до 1999 года. В этом году здесь стартовало 142 машины.

Украинцы едут на спортивном грузовике Renault Kerax D-50 4x4 (объем двигателя – 12,8 литра, мощность – около 700 л.с.).