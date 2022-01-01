У футболиста сборной Украины могут возникнуть проблемы в «Эвертоне», ему не хватает знания английского языка

Футболисту сборной Украины Виталию Миколенко придется улучшить свои знания английского языка, чтобы полноценно заиграть в составе «Эвертона».

Об этом сказал тренер англичан Рафаэль Бенитес, сообщает УНИАН.

Напомним, что Миколенко перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо» за 23 миллиона евро.

Бенитес уделяет особое внимание новичкам команды. Виталий Миколенко и шотландец Нейтон Паттерсон получили персональные указания от 61-летнего специалиста. Наставник отметил, что ждет от украинского защитника скорейшего изучения языка для скорейшей адаптации.

- Мы шутим с Миколенко, как он может улучшить свой английский, общаясь с шотландцем Паттерсоном. Нейтон знает Англию, знает АПЛ. Эти игроки имеют потенциал, чтобы помогать «Эвертону» в течение многих лет, - сказал Бенитес.

Отметим, что над шотландцами шутят из-за их акцента, который иногда тяжело понять иностранцам, даже хорошо знающим английский язык.

Примером для Миколенко может стать его коллега по сборной Украины Руслан Малиновский. После перехода в «Аталанту» Малиновский стал усиленно изучать итальянский язык, на котором велись тренировки в клубе. В итоге он стал одним из лидеров клуба и уверенно дает интервью на итальянском.