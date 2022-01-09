МБК «Николаев» проиграл в гостях «Киев-Баскету», серия поражений продолжилась

МБК «Николаев» 9 января проиграл в первом в новом году матче чемпионата.

«Киев-Баскет» – МБК «Николаев» - 96:61 (23:14, 27:13, 24:17, 22:17) К: Вудсон 8, Свинг 7, Вашингтон 14, Ковалев 6+10 подборов, Скапинцев 14, Иванов, Томпсон 15 , Гаррет 10+11 подборов, Аникиенко 10, Тиртышник 10. Н: Уокер 17, Херст 14, Тищенко 9, Барнис 8, Радунич 5, Дубоненко 4, Хохоник 2, Заплотинский 2, Лукьян, Онуфриев, Кожемякин.

Киевляне в этом сезоне неплохо выступают в еврокубках (пускай и второстепенных) и являются командой другого класса, чем «Николаев». МБК вернулся после новогодних каникул, но прогресса в игре команды пока нет. «Киев-Баскет» играл отчасти в экспериментальном составе, позволял себе ошибаться, однако заработал солидное преимущество.

«Николаеву» не хватило не только кадрового потенциала, чтобы не проиграть с крупным счетом, но и тренерских действий. Сложно требовать от самого молодого тренера в чемпионате Украины Цикалюка, чтобы он с этим составом побеждал лидеров, но игра «Николаева» продолжает оставлять только негативные эмоции. Проигранный подбор и 34% реализации бросков с игры (двухочковых) – вряд ли это хотят видеть болельщики «Николаева».

«Николаев» проиграл 9 матчей подряд, следующий матч им предстоит провести в гостях против лидера чемпионата «Прометея». Есть вероятность, что «Прометей» попросит о переносе матча, потому что ему предстоит в ближайшее время играть в Лиге чемпионов. 16 декабря «Николаев» сыграет в гостях против «Запорожья».